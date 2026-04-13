Massafra, il comitato Verde Mare ringrazia Zaccaro

di Angelo Nasuto

L’attestato di riconoscenza politico amministrativa e di stima è dovuta alla piena attenzione che la compagine governativa massafrese, secondo il Presidente Carmine Silvestri, sta avendo per il territorio costiero

Il Comitato di quartiere di Marina di Ferrara – Verde Mare, altra frazione periferica di Massafra ha espresso il proprio sentito ringraziamento alla sindaca Giancarla Zaccaro per l’ascolto e la collaborazione dimostrata in tutti questi mesi. L’attestato di riconoscenza politico amministrativa e di stima è dovuta alla piena attenzione che la compagine governativa massafrese, secondo il Presidente del suddetto Comitato Carmine Silvestri, sta avendo per quel territorio costiero, sito come località balneare pochi chilometri a est da Chiatona.

Tutti i residenti di quella frazione di Massafra, capeggiati da Massimo Pavone, ringraziano, altresì, gli assessori Cosimo Maraglino (Fascia Costiera), Antonio Cerbino (Lavori Pubblici) Giuseppe Maggiore (Ambiente) con il Dirigente Comunale Giuseppe Iannucci ed il Comandante della Polizia Locale Mirko Tagliente. Nel comunicato si sottolinea che dopo anni di abbandono totale, in questi mesi, una delegazione del Comitato, unitamente agli Assessori ha effettuato diversi sopralluoghi nel quartiere, evidenziando le varie criticità presenti. “Successivamente – recita la nota – a seguito di questi sopralluoghi, siamo lieti di apprendere che l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi significativi al fine di migliorare le condizioni del nostro quartiere. Durante tutti questi incontri, alcuni avvenuti anche con toni accesi, ma con il dialogo sempre assunto come via maestra, si è avuto modo di conoscersi e scoprire insieme la profonda passione per il nostro territorio”.

In questi discorsi il cittadino, che si interessa del bene comune, ma sempre con spirito critico, deve saper individuare una delle ragioni in grado di spiegare l’impronta positiva che sta segnando l’amministrazione in carica: dimostrare vicinanza a tutti, cercando di non tralasciare nessuno. Il caso poi di Verde Mare è emblematico, perché negli anni scorsi gli esponenti del Comitato di questa periferia hanno sempre lamentato forte disaffezione e lontananza di chi amministrava la cosa pubblica; e allora sembra che per l’odierna maggioranza sia un gioco da ragazzi avere successo, dopo una tabula rasa così netta. Ma in realtà non è così: il lavoro politico amministrativo non è semplice, richiede pazienza e risorse umane non da poco. Poi occorre portare a casa tutti i risultati programmati, come per altro sta avvenendo già, per risollevare le varie situazioni di degrado e abbandono.

La fine del comunicato conferma il trend positivo: “iniziamo a vedere i primi risultati, come la copertura di tutte le buche dell’asfalto nel nostro quartiere e presto partiranno altri interventi di pulizia. Infine, vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini, residenti e non, a rispettare e mantenere puliti tutti gli spazi condivisi, le strade, la pineta, il Parco Attrezzato Patemisco e tutto il litorale”.