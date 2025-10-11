sabato 11 Ottobre 25
CP

Massafra in corsa per le Regionali: cinque (forse sei) candidati pronti alla sfida

Politica

Articoli Correlati

Regionali, Luigi Lobuono candidato del centrodestra in Puglia

CP -
In Veneto sarà il leghista Alberto Stefani a correre per la presidenza Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati per il mini-election day di fine novembre....
Read more

“Decaro è il nuovo? Si, così come io sono Rita Levi-Montalcini”

Vincenzo Carriero -
Grazia Lillo, candidata per FdI alle prossime Regionali: "Il rappresentante del centrosinistra è un politico usato e riutilizzato" “Quando si afferma che Decaro rappresenta il...
Read more

Mazzarano su Gaza: ” La Puglia è senza esitazioni in campo contro il genocidio, a favore della vita, della pace e della dignità dei...

CP -
Presentata una mozione per promuovere il boicottaggio delle produzioni israeliane "Qualche giorno fa ho presentato, con altri consiglieri del centrosinistra, una mozione che impegna la...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand