Protezione Civile, Di Cuia (FI): “Possibile stop per insufficienza risorse Regione”

Il consigliere regionale forzista deposita chiede risposte sul tema

“Le associazioni di volontariato della Protezione civile, impegnate nella campagna anti incendio boschivo, potrebbero sospendere le attività dal 15 luglio per insufficienza dei rimborsi erogati dalla Regione Puglia per le spese sostenute. Un rischio che non possiamo assolutamente correre, considerando anche il numero di incendi che, purtroppo, si verificano in estate” è quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, che ha depositato un’interrogazione diretta al presidente della Giunta regionale ed all’assessore alla Protezione Civile.

Di Cuia vuole ricevere un quadro delle risorse stanziate in favore delle realtà che assicurano la rete di protezione civile sul territorio regionale: “È impensabile che la Regione non intervenga per garantire risorse adeguate a coloro che si occupano di preservare e tutelare il territorio: sarebbe una gravissima forma di sciatteria” ha concluso.