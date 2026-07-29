Massafra, partono gli incontri per il Piano Sociale di Zona

di Angelo Nasuto

Erano presenti il sindaco Giancarla Zaccaro, con l’assessore Francesco Cacciapaglia ed il Dirigente della ripartizione Emanuele Università, ma anche i sindaci di tutti i comuni interessati

I servizi sociali sono per l’amministrazione comunale massafrese una stella polare da seguire con osservanza e scrupolo. Ieri a Massafra presso i locali del Polo Seconda Gioventù (ex centro anziani), ha preso il via il percorso, partecipato per la costituzione del Piano Sociale di Zona, nel prossimo triennio 2026-2028 dell’ATS TA2. Oltre all’inizio del percorso, quella di ieri è stata un’occasione di confronto aperta a tutti i cittadini e a tutte le realtà del territorio, per contribuire insieme alla definizione delle future politiche sociali dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.

Erano presenti il sindaco Giancarla Zaccaro, con l’assessore Francesco Cacciapaglia ed il Dirigente della ripartizione Emanuele Università, ma anche i sindaci di tutti i comuni interessati. A cominciare dal primo cittadino di Palagiano Domiziano Lasigna, il sindaco di Mottola Giampiero Barulli, quello di Statte, Fabio Spada; ha partecipato anche il direttore del Distretto Socio Sanitario n. 2 dell’ASL Taranto Gianrocco Rossi.

L’assessore Cacciapaglia ha indicato l’appuntamento come l’importante avvio di una fase di co-programmazione dei Piani sociali di Zona, che durerà diversi mesi e vedrà ancora molti incontri per stilarli, mettendo in atto le politiche sociali: “Sarà un lavoro ben fatto – ha aggiunto – in sinergia con gli altri comuni coinvolti dell’ambito e con l’ASL, ma soprattutto con i cittadini e le parti sindacali, oltre ad associazioni e cooperative. Obiettivo nostro è saper affrontare i problemi reali della gente che vive la propria quotidianità e i loro bisogni”. L’incontro è servito anche a chiarire che tale necessità, a oggi, in continuo e rapido mutamento, possono cambiare e per questo occorre sempre confrontarsi con la realtà: “Anche durante il triennio non mancheranno questi confronti – ha specificato Cacciapaglia – e non saranno tenuti solo in questa fase di scrittura e programmazione”.

I prossimi appuntamenti saranno fondati più su temi specifici, nel senso che avranno di volta in volta da interlocutori privilegiati solo l’ASL o i sindacati. Ed ancora più importante, tali incontri saranno tenuti anche negli altri comuni dell’ambito, per avere un più completo coinvolgimento territoriale. “Questa è la nostra linea guida – ha concluso l’esponente di Giunta – fondata sul costante confronto e condivisione per costruire tutti insieme una comunità migliore e sempre operosa”. E tale comunità, di questa area occidentale della provincia di Taranto, ne ha bisogno assolutamente.