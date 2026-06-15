Massafra, Pilolli eletto consigliere provinciale

di Angelo Nasuto

La sindaca Zaccaro: “La sua elezione è motivo di orgoglio per la città e conferma il valore del lavoro di squadra, della lealtà e della condivisione di un progetto politico costruito sul bene comune”

Il consigliere comunale di Massafra, Giandomenico Pilolli, è stato ufficialmente eletto nel nuovo Consiglio Provinciale di Taranto. La proclamazione di Pilolli, che fa parte della maggioranza nella amministrazione Zaccaro al Comune, è giunta nella notte a conclusione delle operazioni di scrutinio relative alle elezioni di secondo livello svoltesi nella giornata di ieri, domenica 14 giugno. Pilolli, esponente storico del centrodestra massafrese, con un passato in Alleanza Nazionale, il partito prodromo di Fratelli d’Italia, si è presentato tra le fila della Lista n. 5 Forza Italia – Berlusconi, risultando il candidato più suffragato della propria compagine sul piano provinciale.

Il politico massafrese entra nell’ente provinciale, ma andrà in minoranza in virtù della sconfitta subita dal centrodestra; difatti il rinnovato consiglio provinciale tarantino di via Anfiteatro, guidato dal Presidente

Gianfranco Palmisano, sarà così ripartito: otto consiglieri di centrosinistra ( 3 del PD, 1 5Stelle, 1 civica e 3 lista Bitetti) e quattro di centrodestra (2 FdI, 1 Forza Italia,1 Lega).

L’elezione di Giandomenico Pilolli è stata salutata dalla sindaca di Massafra, Giancarla Zaccaro, come un risultato importante per tutta la comunità massafrese. “A lui rivolgo le mie più sincere congratulazioni per questo traguardo – ha dichiarato il primo cittadino della Tebaide – frutto di impegno, serietà e presenza costante sul territorio. La sua elezione è motivo di orgoglio per la città e conferma il valore del lavoro di squadra, della lealtà e della condivisione di un progetto politico costruito sul bene comune”.

Poi ancora la Zaccaro indica come questa vittoria incoraggia tutta la sua compagine governativa a proseguire con ancora maggiore convinzione il proprio percorso intrapreso, “perché – ha aggiunto –è un risultato che rafforza la nostra squadra, dà fiducia al nostro progetto amministrativo e ci ricorda che la politica, quando è vissuta con serietà e rispetto, può essere davvero uno strumento al servizio delle persone. Sono certa che Giandomenico Pilolli – ha concluso la sindaca – saprà rappresentare con responsabilità e passione le istanze della nostra città in Provincia, portando con determinazione le esigenze dei cittadini e del territorio. A lui auguro buon lavoro, con la certezza che saprà onorare al meglio la fiducia ricevuta”.