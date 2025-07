Massafra, prima seduta del Consiglio Comunale

di Angelo Nasuto

Nella sala consiliare di piazza Garibaldi a Massafra si terrà la prima seduta della massima assise comunale alla presenza della nuova Giunta e della prima sindaca nella storia della Tebaide, Giancarla Zaccaro

Consiglio Comunale con l’amministrazione Zaccaro: atto primo. Domani alle ore 18 nella sala consiliare di piazza Garibaldi a Massafra si terrà la prima seduta della massima assise comunale alla presenza della nuova Giunta e della prima sindaca nella storia della Tebaide, Giancarla Zaccaro. L’ordine del giorni consta solo delle prime procedure formali di insediamento della nuova compagine politico amministrativa che il mese scorso ha vinto le elezioni. Tra le prime procedure più accattivante c’è quella dell’elezione del Presidente del Consiglio, anche perché la prima seduta convocata dal sindaco è presieduta dal consigliere anziano. Tale figura è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la facoltà di prevedere il vicepresidente con funzioni vicarie. In mancanza di tale previsione, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano (artt. 39, c. 1, e 40, c. 2, TUEL). È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. La seduta in seguito proseguirà quindi sotto la guida del neoeletto presidente del consiglio.

Nel rigoroso ordine cronologico, prima dell’elezione del Presidente del Consiglio, è previsto l’esame della condizione degli eletti (sindaco e Consiglieri Comunali) e si procede alla loro convalida, verificando la sussistenza di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. Dopo di che

il sindaco Giancarla Zaccaro presterà davanti al consiglio il giuramento, dichiarando di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il primo cittadino è tenuto successivamente di comunicare la composizione della Giunta Comunale, per altro già presentata alla stampa e, nei termini fissati dallo Statuto, sentita la Giunta, detterà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Dopo l’elezione di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio, che con tutta probabilità sarà Raffaele Gentile, il più suffragato tra gli esponenti della maggioranze, si procederà alla nomina dei membri della commissione che si occuperà delle questioni elettorali.

Intanto alla vigilia della prima seduta tra gli scranni dell’aula consiliare c’è già il primo botta e risposta tra maggioranza e opposizione: è stato il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana con i due consiglieri Domenico Putignano e Ida Cardillo che hanno accusato l’amministrazione comunale di totale assenza dal tavolo istituzionale sulla crisi idrica che sta colpendo duramente l’agricoltura pugliese, un comparto vitale per la nostra economia. “Un’assenza – hanno dichiarato i due – che pesa come un macigno, che segnala disinteresse e nega ascolto e rappresentanza a centinaia di agricoltori massafresi in difficoltà, ai quali serve una guida politica seria, competente e presente”.

Non si è fatta attendere la risposta piccata dello stesso sindaco Zaccaro, la quale ha ricordato che in primis il Comune di Massafra non era stato invitato, specificando poi in seconda battuta che della situazione di emergenza di acqua soprattutto per le difficoltà dell’agricoltura l’amministrazione si è già occupata e attivata con l’assessore Giuseppe Maggiore nei primi incontri.