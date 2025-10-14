Massafra, Quarto dà il via alla sua campagna elettorale

di Angelo Nasuto

L’ex sindaco verso il consiglio regionale a sostegno di Decaro

“La nostra terra è di chi se ne prende cura”. Con questa frase di impegno autentico e di forte legame per il proprio territorio, l’ex sindaco Fabrizio Quarto da’ inizio alla sua campagna elettorale, per lanciare ufficialmente la corsa verso il Consiglio regionale a sostegno del candidato governatore Antonio Decaro. È noto infatti che il 23 e 24 novembre prossimi in Puglia si terranno le elezioni regionali.

Quarto rivela che nei mesi scorsi tanti cittadini gli hanno rivolto l’invito a partecipare alla competizione elettorale per rilanciare l’impegno a prendersi cura del luogo in cui viviamo, al fine di migliorarlo per tutti noi e soprattutto per chi verrà dopo. Comunicando della sua partecipazione diretta verso la definizione del progetto politico di Decaro Presidente, il massafrese di professione avvocato vuole evidenziare il suo recente impegno amministrativo, al di là della sua conclusione infausta: “da sindaco – ha affermato – ho dimostrato la totale dedizione al servizio del territorio, che per otto anni e mezzo ho governato e curato con impegno quotidiano. Nella nuova sfida al fianco di Antonio Decaro sono pronto a mettere in campo il bagaglio di idee e competenze maturate durante l’esperienza amministrativa”.

L’ex leader del movimento civico Strada Maggiore ritiene che con la sua figura si possa dare voce a chi non si sente più rappresentato dall’attuale classe dirigente politica, ripetendo a gran voce che la provincia ionica con i suoi ventinove comuni, è una terra dalle grandi risorse e potenzialità, ma con innegabili fragilità: “il nuovo Consiglio regionale – ha chiarito – dovrà affrontare tutto ciò, senza la paura di ammettere gli errori commessi nel passato”.

Nella nota il riferimento delle fragilità è alle tante problematiche derivanti dalla sanità (liste di attesa inaccettabili e pronto soccorso al collasso); dalle questioni ambientali vergognosamente ancora irrisolte (ex Ilva in primis); dalle tante difficoltà del settore agricolo; dall’utilizzo ancora non sufficientemente condiviso dei fondi strutturali e dalle criticità delle infrastrutture stradali. “Con Antonio Decaro – ha concluso – disegneremo un futuro migliore per la nostra terra, accanto alla nostra gente. Un passo alla volta, insieme”. Ma il disegno che si immagina Quarto non sarà facile poterlo comporre, per le tante “matite concorrenziali”, almeno cinque, che si presentano nelle liste tra i massafresi per le prossime consultazioni regionali.