Massafra, Saverio Ramunno eletto coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

di Angelo Nasuto

Cambio al vertice della sezione locale di Fratelli d’Italia: congresso partecipato con Iaia e Maiorano. “Opposizione ferma e proposte concrete per la città”

Si è svolto domenica 17 maggio, presso la sede di via Pisanelli, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, sezione di Massafra. L’appuntamento ha visto una larga partecipazione di iscritti al partito, con leader ed esponenti di tutto rispetto, tra cui i parlamentari Dario Iaia e Domenico Maiorano.

Il congresso è stato utile, oltre a leggere la situazione politico locale, all’attività programmata dall’organo partitico, come l’elezione del Coordinatore. I militanti e gli iscritti FdI hanno eletto all’unanimità Saverio Ramunno, al momento consigliere comunale, riconfermato nella massima assise cittadina, dopo le elezioni dell’anno scorso. Ramunno ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta e per il senso di responsabilità del ruolo assunto.

Nel suo intervento il consigliere ha evidenziato come l’elezione del coordinatore rappresenti un riconoscimento significativo e, al tempo stesso, un impegno a proseguire con serietà, coerenza e determinazione il lavoro svolto finora, ribadendo poi la volontà di FdI di rispettare con rigore il mandato degli elettori e di mantenere una posizione di opposizione all’attuale maggioranza in città; una opposizione definita “ferma, responsabile e orientata alla costruzione di proposte concrete in un’azione politica che sappia coniugare vigilanza, competenza e spirito costruttivo”.

A tal proposito il neo coordinatore ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un progetto amministrativo capace di rispondere alle esigenze di una comunità articolata e in evoluzione, che richiede interventi mirati in sicurezza, manutenzione di opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, sviluppo turistico e rafforzamento dei servizi.

“In tale prospettiva – ha aggiunto Ramunno – è molto importante il dialogo costante con il mondo produttivo e con le parti sociali, affinché ogni scelta amministrativa sia frutto di un confronto ampio e inclusivo”.

Il congresso ha inoltre eletto il Direttivo cittadino, composto da Salvatore Ricci, Biagio Recchia, Dario Scaligina, Angelo Mastrangelo, Melania Angiulli e Gaia Santovito, a cui sono aggiunti di diritto il consigliere comunale Emanuele Fisicaro ed il Presidente di Gioventù Nazionale Alessio Pinto. Il direttivo è un organismo rappresentativo, formato da professionalità e sensibilità diverse, chiamato a contribuire alla definizione delle linee politiche e al radicamento sul territorio.

Il direttivo appena eletto opererà ogni giorno a supporto dell’azione politica del partito, rafforzando la presenza sul territorio e il rapporto con la cittadinanza. “Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento chiaro nel centrodestra massafrese – ha concluso Ramunno – lavorando con serietà e senza ambiguità e trasformando la fiducia ricevuta in impegno concreto per la città, per una Massafra più ordinata, più funzionale e più attenta ai bisogni della sua comunità”.