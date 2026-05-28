Massafra, Sentenza Maraglino: rinviato a giugno

di Angelo Nasuto

Il futuro dell’assessore della giunta Zaccaro, da un punto di vista politico amministrativo, si conoscerà tra qualche settimana. La magistratura dovrà esprimersi per una vicenda personale di anni fa

Tutto rinviato. Il futuro dell’assessore Cosimo Maraglino da un punto di vista politico amministrativo si conoscerà tra qualche settimana. L’attesa sentenza attesa per ieri, mercoledì 27 maggio, è stata rinviata al 17 giungo. Questo aggiornamento per i nostri lettori è d’obbligo, visto che alcuni giorni fa avevamo dato, con un nostro pezzo dedicato, l’annuncio dell’imminente pronunciamento del giudice per l’esponente della Giunta Zaccaro. La magistratura dovrà esprimersi per una vicenda personale di anni fa, che non ha nulla a che vedere con l’attuale incarico importante di Maraglino, assunto nella Giunta comunale da circa un anno per il suo risultato elettorale.

Ma nel caso specifico, come è stato già evidenziato, la politica in qualche modo verrà coinvolta dalla questione giudiziaria. In primis la vicenda giudiziaria, che ha coinvolto l’assessore, riguarda rapporti che alcuni anni fa intrattenne con l’ex consigliere e assessore regionale Mazzarano. Quindi l’argomento politico non manca. Ma la rinviata sentenza potrà cambiare gli scenari amministrativi della città di Massafra, qualora Maraglino venisse condannato. In tal caso la sindaca Giancarla Zaccaro potrebbero non restare inerme di fronte ad una condanna ed escludere dalla squadra assessorile Maraglino. L’interrogativo rimane e lo confermiamo a chiare lettere.

Ma la questione, in virtù soprattutto del sopraggiunto rinvio della sentenza, si mescola ancor di più con la politica. Perché? Si dice, ripetendo un vecchio adagio del saggio e quasi sempiterno politico della prima Repubblica Giulio Andreotti, che ha pensar male si fa peccato, me spesso ci si azzecca. La sentenza per Maraglino, arriverà, come abbiamo già scritto, il 17 giugno e guarda un po’ questa data giungerà appena dopo le elezioni provinciali a Taranto, che tra l’altro vedono candidato nelle liste di Forza Italia, l’attuale consigliere comunale di maggioranza Giandomenico Pilolli. Quest’ultimo è da poco transitato insieme ad alcuni suoi colleghi consiglieri proprio nelle file forziste, suscitando diverse reazioni perché l’anno scorso di questi tempi, quando fu eletto consigliere, non figurava nella lista del partito berlusconiano. Partito che tra l’altro era proprio schierato contro l’attuale sindaca eletta. Di fatti ancora oggi tra i banchi dell’opposizione ci sono due consiglieri di Forza Italia.

Dunque l’esito della vicenda processuale dell’attuale assessore Maraglino a livello temporale aspetterà di conoscere l’esito elettorale in provincia. Una coincidenza? Chissa….