Massafra, Termite passa nell’UDC

di Angelo Nasuto

L’ex consigliere e assessore ha ufficializzato ieri mattina il suo ingresso

L’ex consigliere e assessore Rosa Termite, in passato nella compagine governativa dell’ex sindaco Fabrizio Quarto, ha ufficializzato ieri mattina il suo ingresso nell’UDC Unione di Massafra per sostenere l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro. La decisione è stata maturata dopo un periodo di riflessione politica, ma ha l’obiettivo di rafforzare la coalizione composta dai partiti moderati. Tutto ciò si potrà attuare attraverso la collaborazione con il segretario della sezione centrista Alessandro Albanese. Ricordiamo che il partito di centro ha espresso anche un esponente della Giunta Zaccaro: vale a dire l’assessore al Bilancio Fernando Lisi.

La Termite, che qualche anno fa ricopriva le deleghe assessorili a Sport, Attività Produttive e Politiche Giovanili, ha spiegato come la scelta sia frutto di una valutazione profonda sulla qualità del dialogo politico nel territorio. “Già alla tornata elettorale che ha visto eletta Giancarla Zaccaro avrei potuto scegliere questa strada – ha dichiarato l’esponente politica locale – ma occorre tempo affinché le visioni si possano realizzare pienamente”. Alle elezioni amministrative dell’anno scorso l’ex assessore si era candidata come aspirante consigliere nelle liste di Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Emanuele Fisicaro.

Al centro di questa nuova scelta Rosa Termite conferma che c’è un forte spirito di solidarietà istituzionale, nonché di ammirazione verso la prima cittadina, la quale ha dato già prova in diverse occasione di avere polso in alcune scelte ben calibrate ma perentorie e sicure; l’ex esponente di Strada Maggiore ribadisce di voler sostenere Giancarla Zaccaro per il suo valore umano e la determinazione mostrata nella guida della città, sottolineando come ogni donna di valore rappresenti un motivo in più per combattere i tabù sociali ancora esistenti. “Per questo – ha aggiunto – non ci sono certamente motivi di opportunismo, per riconoscere un sostegno a chi ha dato prova della propria determinazione politica e personale”. E non nasconde di avere già obiettivi magari a breve scadenza, considerato che da diverse settimane sono in corso tavoli di lavoro per poter definire obiettivi ambiziosi ma realizzabili. “A chi mi ha sempre vista come un’amica, oltre che come amministratrice, dedico questo nuovo capitolo – ha concluso – con l’obiettivo di costruire una Massafra unita, propositiva e in dialogo costante con i cittadini”.