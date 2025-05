Massafra, l’Udc schiera Lorenzo Cesa per Zaccaro sindaco

Il segretario nazionale del partito: “Scelta di campo basata sulla persona e sulla concretezza”

Il segretario nazionale dell’Udc e presidente dell’assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, è sceso in campo a Massafra per sostenere la candidatura a sindaco di Giancarla Zaccaro, in un incontro che ha segnato una netta presa di posizione dei vertici nazionali e regionali del partito. L’evento, che ha visto una sala gremita di sostenitori, ha riunito i principali esponenti del progetto civico costruito attorno alla figura della Zaccaro. Tra i presenti, l’onorevole Chiarelli, Commissario regionale Udc, Alessandro Albanese, Coordinatore Cittadino, e Nino Castiglia.

“La nostra, qui a Massafra, è una scelta di campo guardando alla persona”, ha dichiarato Cesa, sottolineando l’importanza di una guida cittadina con “una visione chiara delle cose da fare”. Il segretario ha poi evidenziato il ruolo cruciale dei cattolici in politica: “C’è bisogno di buonsenso, di responsabilità, di riaffermare che alcuni valori devono essere sempre difesi: primo fra tutti quello della famiglia”.

La candidata sindaco, accolta da un lungo applauso, ha risposto con un intervento che ha posto l’accento sulla libertà degli elettori e dei candidati della sua coalizione, delineando una visione di progresso per Massafra basata su “coraggio, orgoglio, dignità e libertà”.