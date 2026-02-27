Massafra, ZTL e parcheggi: confronto serrato in Consiglio Comunale

di Angelo Nasuto

Tre mozioni dell’opposizione al centro del confronto in aula

Ieri mattina a Massafra si è tenuto il Consiglio Comunale, impegnato a discutere su tre mozioni avanzate dall’opposizione. Prima di iniziare la seduta è intervenuto don Michele Quaranta, parroco di S. Leopoldo che ha invitato l’Amministrazione e la massima Assise cittadina alla solenne apertura al culto della nuova chiesa parrocchiale che avrà luogo il prossimo 14 marzo.

La prima mozione riguardava il nuovo parcheggio di viale Magna Grecia sulla quale ha relazionato il consigliere di minoranza Baccaro: la proposta ipotizza il mantenimento della gratuità dei posti auto con il potenziamento degli stalli per disabili e gestanti (da due a quattro per entrambi i casi). Per tale mozione non ci sono stati interventi e ha preso subito la parola il sindaco, affermando che nei prossimi giorni ci saranno le opportune valutazioni sotto il profilo tecnico organizzativo e finanziario, tenendo conto delle esigenze dei cittadini. Il punto poi è stato respinto dall’assise con 5 favorevoli e 15 contrari.

La seconda mozione riguardava sempre una questione relativa al traffico: la rimodulazione degli orari della ZTL di via Laterra. La zona a traffico limitato è stata molta ridimensionata e per questo l’opposizione vuole rafforzarla, in virtù dei rischi delle condizioni di conservazione dei basolato di della via e per i pedoni, nonché per l’ inquinamento ambientale e acustico. Su tale punto è intervenuto l’assessore Maraglino, il quale ha rassicurato l’assise in quanto quando la decisione non è frutto di improvvisazione. “Noi ci confrontiamo – ha dichiarato con Giunta e dirigenti – per la redazione del PUMS dove non ci sono solo consigli ma solo dati scientifici”.

Si è posta l’idea di ripristinare un orario più limitato (solo in ore notturne) del traffico, con l’apertura ai cittadini del Castello ristrutturato. Su tale punto si è innescata una discussione, con la consigliera d’opposizione Cardillo, che ha dato importanza alla voce dei cittadini. L’ex assessore non è stata d’accordo con le scelte sulla citata ZTL, ricordando le scelte della passata amministrazione dell’ex sindaco Quarto. La discussione ha interessato i consiglieri d’opposizione Baccaro, Losavio e Ramunno, Pilolli e Ludovico di maggioranza. Mozione comunque respinta con 16 voti contrari e 5 favorevoli.

Ultimo argomento ha riguardato la chiusura al traffico di largo Capreoli, dove è tornato a parlare l’assessore Maraglino, il quale ha specificato che mai l’amministrazione potrà fare scelte contro il centro, “ma questa – ha aggiunto – è una scelta di visione e di coraggio, e vedrete altre modifiche nel quartiere Gesù Bambino, dove interverremo anche con novità nell’arredo urbano, creando un percorso urbano turistico con varie aree del centro storico”.

Ed è ripartito un dibattito acceso poi concluso, prima della replica finale dei proponenti dal sindaco. “La nostra visione nuova della città è in favore di una intera comunità e assicuro che i parcheggi tolti, per fare di Largo Capreoli una zona tutta pedonale, saranno rimpinguati in altre zone. Vogliamo il centro storico non come zona di passaggio ma luogo di incontro senza ostacoli che favorisca la socialità: il cuore di una città – ha concluso – deve battere a ritmo della persone e non delle auto: è una scelta culturale.” L’ultima mozione d ritiro dell’ordinanza su largo Capreoli è stata respinta con 14 voti contrari e 5 favorevoli.