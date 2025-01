Medicina a Taranto, Pd: “Firma dell’addendum è un risultato importante”

“L’obiettivo della facoltà è quello di coniugare ricerca scientifica e salute pubblica”

“La firma dell’addendum per la Facoltà di Medicina a Taranto è un risultato importante e strategico raggiunto mediante un lungo lavoro cominciato nel 2019 grazie alla determinazione e alla sinergia istituzionale tra il Governo regionale a guida Emiliano, gli Assessori, i Consiglieri Regionali, l’Università magistralmente rappresentata dal Magnifico Rettore Bronzini, l’Asl, la Provincia ed il Comune di Taranto.” Lo affermano in una nota gli esponenti del Pd ionico Anna Filippetti (segretaria provinciale), Giuseppe Tursi (segretario cittadino) e Maria Grazia Mellone (delegata Università e ricerca).

“Questo importante risultato, che porterà alla implementazione dei docenti universitari necessari dopo la realizzazione delle strutture, segna solo una tappa nel cammino che sta vedendo la realizzazione dell’Ospedale Universitario San Cataldo, che diventerà a tutti gli effetti azienda ospedaliera, e porterà anche alla realizzazione delle residenze universitarie che ospiteranno i ragazzi, a cominciare da coloro che vogliono studiare Medicina e non ne hanno la possibilità. – Sottolineano – Per la Facoltà di Medicina è già avvenuta la clinicizzazione di sette discipline, con la realizzazione del San Cataldo potrà anche svilupparsi l’importante Centro di Ricerca.

Nonostante il taglio delle risorse dal livello nazionale e le difficoltà dei bilanci, una Regione lungimirante come la Puglia ha scelto di sostenere l’Università di Medicina per il 95%, in un tempo in cui i Medici scarseggiano ed ormai in molte realtà si è costretti ad assumerli a gettone, per le scellerate scelte del passato. – Prosegue la nota – Obiettivo della Facoltà di Medicina nella realtà di Taranto, particolarmente gravata dai problemi sanitari, in credito nei confronti dello Stato, come ha precisato il Governatore Emiliano, è quello di coniugare ricerca scientifica e salute pubblica.

Il Partito Democratico continuerà a crederci con forza ed a portare avanti con tutto l’impegno possibile la realizzazione dell’Università che sarà parte integrante del Progetto Taranto. – Concludono Filippetti, Tursi e Mellone – L’intonazione dell’inno nazionale a cura del coro dell’Università è stato il più bel segno per affermare che, lavorando in tal senso, Taranto potrà diventare polo di attrazione per tutta l’Italia.”