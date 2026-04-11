Mercato Me.Ta., Forza Italia: “No alla gestione esterna, i commercianti diventino protagonisti con consorzio”

Il consigliere comunale di Forza Italia Rosario Ungaro, insieme al coordinatore cittadino Avv. Mimmo Lardiello, esprimono un fermo “no” all’ipotesi di affidare la gestione del mercato ortofruttifero Me.ta. a soggetti esterni o a grandi società di gestione

Il consigliere comunale di Forza Italia Rosario Ungaro, insieme al coordinatore cittadino Avv. Mimmo Lardiello, esprimono un fermo “no” all’ipotesi di affidare la gestione del mercato ortofruttifero Me.ta. a soggetti esterni o a grandi società di gestione, ribadendo la necessità che ogni decisione sul futuro della struttura avvenga nella massima trasparenza delle procedure e senza pericolose fughe in avanti da parte dell’amministrazione.

Forza Italia sottolinea l’importanza di un coinvolgimento totale della base produttiva, chiedendo che tutti i commercianti del Me.ta. siano ascoltati attraverso specifiche audizioni che permettano di raccogliere le istanze di chi opera sul campo: “Non si può ignorare la storia – dicono gli esponenti forzisti- e la professionalità di chi lavora nel mercato da generazioni, rappresentando un presidio economico fondamentale e non semplici affittuari, motivo per cui la proposta azzurra mira a valorizzare chi vive la struttura ogni giorno attraverso l’istituzione immediata di un tavolo di confronto tra l’ente e i gestori dei box”.

Per il partito degli azzurri la soluzione non è la privatizzazione della gestione ma l’autorganizzazione: “L’idea è spingere i commercianti – spiegano – a costituirsi in consorzio per assumersi la responsabilità diretta della manutenzione ordinaria e straordinaria, permettendo agli operatori, come concludono Ungaro e Lardiello, di investire le risorse nel miglioramento dei propri spazi di lavoro anziché pagare un affitto passivo, creando così un modello virtuoso che garantisca l’efficienza della struttura e salvaguardi la storicità delle imprese locali attraverso un percorso condiviso e cristallino” hanno concluso Ungaro e Lardiello.