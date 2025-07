Messina (UDC): “Mancano due deleghe assessorili strategiche per il futuro di Taranto”

Il consigliere comunale si augura che il sindaco Bitetti nomini al più presto gli assessori alla Polizia Locale e allo Sport

“Mi auguro che Bitetti scelga a stretto giro anche gli assessori alla Polizia Locale e allo Sport, individuando due figure di spessore, che in questo momento storico potrebbero fare la differenza per il futuro di Taranto.” Queste le parole del consigliere comunale dell’Udc Emiliano Messina che fa notare la mancanza di due deleghe assessorili a suo dire strategiche per il futuro di Taranto.

“Ex Ilva, raccolta differenziata, decoro, rinascita economica. Questi sono solo alcuni dei punti cruciali che la città di Taranto deve affrontare nell’immediatezza. Problematiche le cui soluzioni non sono più procrastinabili. E a questo proposito finalmente il sindaco ha nominato la sua giunta perché Taranto per ripartire ha bisogno di riavviare la sua macchina politico-amministrativa con tutti gli ingranaggi. Ma non va dimenticato che ci sono anche altri punti assai critici che Taranto dovrà affrontare. Fra questi, innanzitutto c’è il fattore sicurezza, considerati i numerosi reati predatori registrati negli ultimi mesi, sia nelle abitazioni private che nelle attività commerciali.”

Poi aggiunge: “C’è l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, che rappresentano un’occasione unica per Taranto, in termini di prestigio, promozione del territorio e incremento del turismo. Inoltre, c’è anche da tener conto che a stretto giro si determinerà il futuro del Taranto Calcio. E, se vogliamo vedere le cose ancora più in prospettiva, aggiungo che per forza di cose i Giochi del Mediterraneo abbracceranno in maniera diretta il problema della sicurezza. Perché proprio in considerazione dell’incremento di turismo che l’evento porterà, va da sé che il controllo del territorio dovrà essere serratissimo.”