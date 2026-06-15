Mignolo lascia il gruppo “Unire Taranto per Bitetti”

Prime ripercussioni dopo il voto di ieri in Provincia. Il disegno civico del sindaco di Taranto mostra le prime crepe

Prime ripercussioni politiche a Taranto dopo le elezioni del Consiglio provinciale svoltesi domenica 14 giugno. La consigliera comunale Patrizia Mignolo ha annunciato l’uscita dal gruppo consiliare Unire Taranto per Bitetti per aderire al Gruppo Misto.

La decisione, maturata nelle ore successive al voto provinciale, apre una nuova fase negli equilibri del Consiglio comunale e rappresenta il primo effetto concreto delle dinamiche emerse dalla consultazione elettorale. Resta ora da capire quali saranno le conseguenze sul quadro politico cittadino e se il passaggio di Mignolo sarà seguito da ulteriori movimenti all’interno dell’assemblea comunale.