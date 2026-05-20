Modena, Maiorano (FdI): “Riflettere seriamente su concessione cittadinanza”

L’onorevole si esprime sulla tragedia che ha colpito la comunità ed esprime il suo pensiero circa le considerazioni espresse dal dirigente nazionale Donzelli

“Sono rimasto profondamente colpito dal grave episodio avvenuto a Modena. Di fronte a fatti così drammatici, il primo pensiero deve andare alle vittime e alle loro famiglie, che meritano vicinanza, rispetto e giustizia. Quanto accaduto impone però anche una riflessione seria, senza ideologie e senza ipocrisie, sul tema dell’integrazione e della cittadinanza”. Lo dichiara nella nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, il quale condivide le considerazioni espresse dal dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che ha posto un interrogativo che la politica non può fingere di ignorare: “Se le norme attuali- prosegue nella nota – siano davvero sufficienti a garantire che la concessione della cittadinanza rappresenti il compimento di un reale percorso di integrazione e adesione ai valori della nostra comunità nazionale. Credo sia corretto interrogarsi su questo tema con equilibrio e responsabilità, senza strumentalizzazioni ma anche senza minimizzare. La cittadinanza italiana è un valore importante, non può essere considerata un automatismo burocratico né tanto meno svuotata del suo significato”.

Maiorano ritiene che l’attuale normativa rappresenti un punto di equilibrio che va difeso e valutato con attenzione, soprattutto di fronte a chi continua a chiedere un ulteriore allentamento dei requisiti e una drastica riduzione dei tempi per ottenerla.