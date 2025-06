Nuova legge sui servizi educativi, Mazzarano: “Pronto il disegno di legge”

Arriverà in Giunta nei prossimi giorni per esser poi discusso in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva

“Ho ritenuto di dover chiedere una nuova audizione in Commissione Istruzione, dopo l’ultima di febbraio, per avere chiarimenti sulla redazione del disegno di legge sui servizi educativi e il sistema integrato 0-6”. Così il Consigliere regionale Michele Mazzarano a proposito della seduta odierna della VI Commissione.

“Apprendo che finora sono state valutate e in parte accolte le proposte e le osservazioni alla bozza del disegno di legge da parte del partenariato e del mondo della scuola e dell’infanzia. La dirigente della Sezione Istruzione e Università dott.ssa Lamacchia ha dichiarato che il testo verrà portato in Giunta la prossima settimana, perché possa poi fare l’iter in Consiglio regionale, commissione prima e aula poi per l’approvazione definitiva”.

“Va riconosciuta l’importanza di un lavoro altamente complesso che segna un radicale cambio di paradigma. Questo ddl si prefigge l’obiettivo di conformità con la normativa nazionale, quindi con la Legge 107/2015 e con il Decreto Legislativo 65/2017. In Puglia va superata l’impostazione culturale della L.R. 19/2006 in cui l’infanzia rientrava nell’alveo delle politiche socio-assistenziali, invece oggi va costruito un sistema integrato della fascia 0-6 e disciplinare la materia sotto il profilo dei servizi educativi e dell’apprendimento. I tempi che ci separano dalla fine della legislatura sono stretti ma comunque sufficienti per adottare una norma che doti la Puglia di strumenti necessari e fondamentali, nell’alveo delle proprie competenze, per le bambine e i bambini della nostra regione”.