Odone (Prima Taranto): “La città ha bisogno di stabilità amministrativa”

Il candidato al consiglio comunale invita a superare le divisioni ideologiche puntando su una squadra competente in grado di amministrare con efficacia per risolvere i problemi della città

“La passata esperienza amministrativa ha dimostrato che è necessario un progetto politico condiviso che pensi soprattutto ad amministrare la città”. Così Mario Odone, candidato al consiglio comunale di Taranto nella lista “Prima Taranto” con Tacente sindaco.

“Spesso amministrare vuol dire anche staccarsi da logiche politiche che non sempre coincidono con gli interessi del territorio. Amministrare Taranto – prosegue – significa indossare unicamente la casacca della propria città senza far riferimento ad ideologismi che in passato non hanno prodotto grandi risultati. Le emergenze e le esigenze immediate dei cittadini hanno bisogno di una visione ma anche di tanto pragmatismo”.

Decoro, pulizia, sicurezza, rilancio del commercio di prossimità, parcheggi, mobilità sostenibile, riqualificazione delle periferie, rinascita della città vecchi: questi i grandi temi per i quali bisogna adottare “un approccio meno ideologico e politico ma, di grande capacità amministrativa e soprattutto di come funzione la macchina delle direzioni di competenza comunale, dei suoi regolamenti e delle norme”.

Poi aggiunge: “Sentiamo in campagna elettorale tanto parlare di temi di cui l’amministrazione comunale ha quasi nessuna competenza e potere, se non un indirizzo politico su cui bisognerebbe fare sistema in modo bipartisan specialmente in materia di sanità, salute, lavoro, questione ex Ilva e soprattutto volta a creare finalmente una Taranto Universitaria”.

La coalizione che Odone sostiene ha l’obiettivo di “creare una squadra competente che possa governare la città stabilmente, con competenza, mettendo a disposizione l’esperienza maturata di tanti ex amministratori che hanno operato sul campo per rendere Taranto, come ha definito il nostro candidato Sindaco Avv. Francesco Tacente, una città Smart, Sostenibile ed Ecologica”.

Nei suoi passaggi ed interventi in Consiglio Comunale, aggiunge, “spesso ho invitato tutte le forze politiche e civiche presenti ad indossare un’unica maglia, a sentirci una grande comunità che tutela esclusivamente gli interessi della città e dei cittadini, confrontandosi con le altre realtà e livelli istituzionali, ma noi saremo e siamo i rappresentanti dei cittadini di Taranto. Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo il duro compito di amministrare la città e risolvere i problemi dei cittadini, in estrema sintesi, è necessaria la cd. Real Politik.”