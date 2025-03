Opere idriche fantasma in Puglia, FdI: “Milioni sprecati mentre incombe la siccità”

Avviata un’indagine in 258 comuni per censire le infrastrutture dell’Acquedotto Pugliese mai entrate in funzione

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia lancia l’allarme sullo spreco di risorse pubbliche legate alle infrastrutture idriche in Puglia e annuncia un’indagine capillare in tutti i 258 comuni della regione. L’iniziativa, che verrà presentata alla Commissione speciale sulla crisi idrica, mira a fare luce sulle opere dell’Acquedotto Pugliese (Aqp) rimaste incompiute o mai entrate in funzione nonostante il loro completamento.

“Non è solo l’acqua a disperdersi nelle reti idriche pugliesi – dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di FdI, guidati dal capogruppo Renato Perrini – Stiamo assistendo anche a un massiccio spreco di risorse economiche che, se utilizzate correttamente, avrebbero potuto contribuire a mitigare la grave crisi idrica che si profila per la prossima estate”.