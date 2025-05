Palmisano presidente della Provincia: “Infrastrutture e territorio le priorità”

Il sindaco di Martina Franca ha ottenuto il 45,28% dei voti. Borraccino (Pd): “Un giovane dirigente con solida cultura del dialogo”

Gianfranco Palmisano è il nuovo presidente della Provincia di Taranto. Il sindaco di Martina Franca, 37 anni, ha conquistato la presidenza con il 45,28% dei consensi in un’elezione che ha visto un’alta affluenza: 401 votanti su 423 aventi diritto, tra sindaci e consiglieri comunali. “Infrastrutture, edilizia scolastica, viabilità e cura del territorio saranno le priorità di questa Amministrazione”, ha dichiarato il neo-eletto presidente, sottolineando l’importanza del “lavoro di squadra” e ringraziando “tutti i sindaci e i consiglieri del campo largo ionico” per il risultato conseguito.

Il presidente uscente Roberto Puglia ha augurato “in bocca al lupo” al suo successore, evidenziando come “le sfide del territorio provinciale sono tante” e ribadendo che “l’obiettivo è il bene comune dei cittadini di tutta la provincia, che prescinde dal colore politico”.

Palmisano, che iniziò il suo percorso politico a soli 20 anni come vice-coordinatore delle politiche giovanili nel Gruppo dei Giovani di Valore della Regione Puglia, vanta già una significativa esperienza amministrativa: consigliere comunale di Martina Franca nel 2012, assessore ai Lavori Pubblici nel 2013 e sindaco dal 2022.

Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia, ha espresso soddisfazione per l’elezione di “un giovane dirigente del Pd con una lunga esperienza amministrativa e una solida cultura del dialogo” alla guida di “un ente strategico, in una fase cruciale per il futuro del territorio”.

Anche Francesco Tacente ha rivolto i suoi auguri al neo-presidente, estendendo “un pensiero di apprezzamento” agli altri candidati, il sindaco di Grottaglie Ciro D’Aló e il sindaco di Maruggio Alfredo Longo, sottolineando l’importanza della “collaborazione tra amministrazioni, anche al di là delle appartenenze”.