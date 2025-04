Il Partito Liberal Democratico debutta a Taranto con un programma anti-crisi

Una lista under 40 a sostegno di Bitetti punta su agenzie sociali e aiuti al commercio locale

Il Partito Liberal Democratico fa il suo ingresso sulla scena politica tarantina presentando una lista di candidati, in maggioranza sotto i 40 anni, a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti. La formazione, che rappresenta una novità nello schema delle elezioni amministrative, si distingue per un approccio improntato all’analisi e alla proposta, rifiutando le logiche di screditamento dell’avversario.

“Mentre ci si attarda sulle futili distinzioni da lana caprina, crediamo sia necessario avanzare proposte concrete per superare la profonda crisi che vive la comunità”, afferma Fabrizio Manzulli, figura di riferimento del gruppo dirigente del partito, citando dati allarmanti: un tasso di disoccupazione del 13,3%, un’occupazione che supera di poco il 39% e un preoccupante tasso di inattività che sfiora il 50%.

Il Pld propone l’istituzione di Agenzie comunali che, in collaborazione con il partenariato sociale, il terzo settore e gli enti istituzionali, possano diventare un punto di riferimento per combattere il disagio economico e sociale, ma anche per sostenere imprese e commercio di prossimità, settore che ha visto la chiusura di 507 attività dal 2021 al 2023.

Le proposte, già condivise con Bitetti, saranno presentate ufficialmente dopo Pasqua in un incontro pubblico al quale parteciperà anche il fondatore del Pld, l’onorevole Luigi Marattin.