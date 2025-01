“Il Pd si schiera contro il trasformismo”: la posizione di Filippetti

La segretaria provinciale del Partito Democratico sostiene i ‘no’ del Movimento 5 Stelle su Taranto. “Contrari alle alleanze con chi ha tradito il mandato elettorale”

La segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti esprime piena condivisione per i quattro “no” presentati dal Movimento 5 Stelle durante la conferenza stampa della scorsa settimana. “Siamo stati i primi a sbarrare le porte ai trasformisti, soprattutto dopo la scellerata decisione della maggioranza di Melucci di destituire il presidente del consiglio per garantirsi i numeri”, dichiara Filippetti.

La segretaria elenca quindi i punti cardine della posizione del Pd: no al trasformismo, al consumo di suolo, alla privatizzazione degli asili nido e al mercimonio delle nomine. Di conseguenza, sottolinea la sua contrarietà alle alleanze con chi mantiene in vita l’amministrazione comunale che ha tradito il mandato elettorale.

“In vista delle prossime elezioni regionali, seguendo le indicazioni della nostra segretaria Elly Schlein, auspichiamo di essere al fianco del Movimento”, afferma Filippetti, che aggiunge: “Chiederemo con forza al prossimo candidato presidente di mantenere la schiena dritta, escludendo dalla coalizione politicanti inaffidabili e dediti al trasformismo, capaci di passare dal Pd a Italia viva e alla Lega senza il minimo senso del pudore”.

La segretaria conclude citando le parole di Antonio Decaro, probabile candidato presidente alla regione Puglia: “Non mi vendo l’anima per un voto in più, vincere non serve a niente se dal giorno dopo sei costretto a passare il tempo a pagare cambiali in cambio dell’appoggio elettorale”.