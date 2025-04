Pd Taranto, Pizzolla si dimette: “Bitetti è il re del trasformismo”

L’ex vicepresidente di Kyma Mobilità lascia il ruolo di vicesegretario del Circolo 1° Maggio e passa con i Riformisti per Taranto-PSI a sostegno di Tacente

Terremoto nel Pd tarantino. La dottoressa Ilaria Pizzolla, già vicepresidente di Kyma Mobilità, ha rassegnato oggi le dimissioni dal ruolo di vicesegretario del Circolo 1° Maggio, annunciando il suo passaggio ai Riformisti per Taranto-Psi.

“È una scelta di dignità politica”, dichiara Pizzolla, che non nasconde la sua profonda delusione per il metodo utilizzato nella scelta del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. La dirigente dem punta il dito contro la designazione di Pietro Bitetti, definendolo senza mezzi termini “il re del trasformismo politico tarantino”.

Nel ripercorrere le ragioni della sua decisione, Pizzolla ricorda le promesse non mantenute dai vertici del partito: “Il presidente Emiliano e i segretari provinciali e regionali avevano parlato di un percorso condiviso per costruire la coalizione. Invece, ancora una volta, i soliti pochi hanno deciso per tutti”.

Particolarmente critica la sua analisi del percorso politico di Bitetti, che “ha iniziato in AT6 con Cito, per poi passare all’Udc nella giunta Di Bello, responsabile del più grave dissesto della storia d’Italia”. La Pizzolla annuncia quindi il suo sostegno al candidato sindaco Francesco Tacente, di cui apprezza “i valori morali, professionali ed umani, completamente opposti a quelli di Bitetti”. Una decisione maturata insieme ad altri esponenti del partito, delusi da scelte che “tradiscono i valori democratici e progressisti”.