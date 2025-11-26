Pentassuglia assessore? Per lui pronta la delega alla Sanità

In alternativa, Decaro, potrebbe proporgli l’assessorato all’Ambiente
Nel toto assessori avanza il nome di Donato Pentassuglia come probabile prossimo componente della giunta regionale. Decaro, secondo alcune indiscrezioni raccolte da CosmoPolis, vorrebbe affidargli una delega importante. Pesante. La sanità o, in alternativa, l’ambiente. Considerate le criticità che Taranto vive su ambedue i fronti.
Più della vicepresidenza ad un tarantino, chiesta dal sindaco Bitetti, bisognerebbe portare Taranto al centro dell’agenda politica del futuro governo pugliese. I prossimi anni saranno decisivi. Servirà competenza ed esperienza. Pentassuglia si candida ad entrare nel prossimo esecutivo regionale.