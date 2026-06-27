Per il dopo Stamerra si fa il nome di Mirella Casiello

La professionista tarantina è vicina al consigliere Di Gregorio e al partito di Azione. Potrebbe essere lei il nuovo assessore della giunta Bitetti. Niente, invece, terzo assessorato per il PD. I Giochi del Mediterraneo trasformati nella “linea del Piave” della politica cittadina

Fuori Federica Stamerra dalla giunta comunale, dimessasi nella giornata di ieri, resta da occupare una casella. Da attribuire un incarico. Il nome che circola con una certa insistenza, nelle ultime ore, è quello dell’avvocatessa Mirella Casiello. Vicina al consigliere comunale, Enzo Di Gregorio. Iscritta da qualche mese al partito di Azione; in passato, invece, avrebbe mostrato simpatie per la formazione politica di Fratelli d’Italia. La staffetta tra nuovo e vecchio assessore, in seno alla giunta di Taranto, dovrebbe essere ufficializzata nei primi giorni della prossima settimana.

Il sindaco vuole chiudere con una certa solerzia questa crisi-lampo. Per lasciare tutto inalterato nei rapporti di forza all’interno della coalizione di centrosinistra. Niente, quindi, terzo assessorato per il Pd? Per il momento, la volontà è quella di lasciare le cose così come stanno. Dopo i Giochi, si vedrà. L’evento sportivo di agosto e settembre prossimi trasformato, ormai, nella “linea del Piave” dei destini da consumare a Palazzo di Città.