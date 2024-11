Petrarulo (Pd): “A Grottaglie nuove strutture commerciali e opere pubbliche”

Con l’approvazione dell’accordo di programma, il Consiglio Comunale dà il via a nuovi interventi in Via Leone XIII

“Il Consiglio Comunale ha approvato, con il mio voto favorevole, l’accordo di programma per la realizzazione di strutture commerciali e opere pubbliche da cedersi in variante urbanistica in via Leone XIII. In sintesi l’intervento, soggetto ad approvazione di tutti gli enti interessati con parere finale da parte della Regione Puglia, prevede la realizzazione in supermercato food con una superficie di vendita di mq 1.500, una media struttura di vendita non food con superficie di vendita di 600 mq e altri 500 mq da destinare a struttura food”.

A dichiararlo il consigliere comunale del Pd di Grottaglie, Ciro Petrarulo, spiegando che in cambio il soggetto proponente si impegna a cedere gratuitamente importanti opere, tra cui una nuova arteria stradale che allevierà il traffico su via Leone XIII, una tensostruttura per eventi pubblici, 83 posti auto (di cui 7 per autobus turistici), un’area verde attrezzata e un’altra area verde di uso pubblico. Inoltre, si prevede la creazione di 100 posti di lavoro e un contributo di 1,5 milioni di euro da destinare a ulteriori interventi di rigenerazione urbana.

Tutto ciò avverrà a costo zero per i cittadini. L’alternativa sarebbe stata quella di attingere a fondi regionali con cofinanziamento comunale – attualmente non disponibili – o a risorse comunali già compromesse dai recenti tagli previsti dalla finanziaria del governo Meloni.

“Ricordo che il Consiglio Comunale ha votato l’avvio del procedimento dell’accordo di programma e non del progetto e, così come previsto dalla legge, sarà possibile presentare, da parte di privati, associazioni, categorie professionale osservazioni ed integrazioni, sulle quali risponderà, in ultima istanza, la Regione Puglia”, conclude Petrarulo.