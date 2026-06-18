giovedì 18 Giugno 26
Vincenzo Carriero

Piazza Grande

Politica

Articoli Correlati

Dimissioni Starace, Decaro: “Dimostrerà la correttezza del suo operato”

CP -
"Comprendo la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e proteggere sua famiglia" "Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al Turismo...
Read more

Caso Maraglino, condanna a due anni in primo grado: si aprono ore decisive per la Giunta Zaccaro

CP -
di Angelo Nasuto La sentenza di primo grado per tentata estorsione piomba sul Comune in un momento delicatissimo per la maggioranza, già scossa dai nuovi...
Read more

Forza Italia, De Palma lancia il partito-taxi

CP -
di Ciemme La nuova idea dell’onorevole ginosino. I giochi di potere all’interno degli Azzurri. E una vocazione, ormai acclarata, alla sconfitta Sono passati solo 2 giorni...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand