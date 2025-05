Pnrr e collegamenti, Piero Bitetti lancia l’allarme su Taranto: “Pronti a protestare”

Il candidato sindaco del centrosinistra chiede ai parlamentari ionici di mobilitarsi contro possibili tagli agli investimenti per le infrastrutture dell’area. “Difendere il diritto alla mobilità”

“La rimodulazione del Pnrr non può in alcun modo penalizzare il Mezzogiorno e nella specifico l’area ionica e Taranto”. È questo l’appello lanciato da Piero Bitetti, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, in merito alle recenti notizie sulla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Bitetti esprime forte preoccupazione per le indiscrezioni apparse sulla stampa riguardo possibili tagli ai progetti infrastrutturali, sottolineando come il sistema dei collegamenti nell’area ionica sia già “deficitario sotto molteplici punti di vista”.

“Ci attendiamo da tutti, a partire dal governo, una maggiore attenzione e investimenti certi e funzionali allo sviluppo del nostro territorio”, afferma il candidato sindaco, evidenziando in particolare l’importanza del potenziamento dei collegamenti ferroviari.

Nel suo intervento, Bitetti rivolge un appello diretto ai rappresentanti politici locali: “Invito tutti i parlamentari eletti nella nostra provincia ad attivarsi prontamente per scongiurare il peggio”. Il candidato sindaco annuncia inoltre che terrà informati i cittadini sugli sviluppi della situazione, dichiarandosi “pronto a protestare per difendere il diritto alla mobilità e gli interessi della nostra comunità”.