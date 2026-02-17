Previsione di Bilancio

martedì 17 Febbraio 26
Agenzia UE per il Mediterraneo, Taranto cosa aspetti a proporla?

Vincenzo Carriero -
Si esca fuori dalle paludi del pensare ordinario. Serve uno strappo. Un'idea arrogante. Per dare seguito ai Giochi, quando i Giochi saranno terminati. Perchè,...
Referendum Giustizia, cosa voteranno i politici tarantini?

CP -
di Maria D'Urso La riforma Nordio, che prende il nome dall’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio, è in realtà un tema su cui si discute...
Mancarelli Capo di Gabinetto in Provincia? Questa è la politica che ci piace

Vincenzo Carriero -
La nuova moda di quest'anno si chiama "diversamente democratico". Compagni che sbagliano, per dirla con le parole di Massimo D'Alema. Ma pronti a fare...
