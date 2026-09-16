Provincia Taranto, ecco il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ieri nella massima assise di Via Anfiteatro ha eletto all’unanimità Fabrizio, Marasco e Scrascia

Il Collegio è composto da Angelo Fabrizio, eletto presidente dal Consiglio provinciale e da Armando Marasco e Fabrizio Scrascia, individuati mediante sorteggio dalla Prefettura. L’approvazione all’unanimità da parte dell’intero Consiglio Provinciale rappresenta un importante segnale di collaborazione e sintonia tra tutte le forze politiche, unite nell’obiettivo comune di dare risposte tempestive e concrete alle esigenze dei cittadini dell’intera provincia: “L’Ente – scrivono nella nota stampa – porge gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possano svolgere il proprio incarico con competenza, autonomia e senso di responsabilità, nell’interesse della Provincia e della comunità”.

Nella seduta dello scorso giovedì 10 settembre, invece, il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio da 1milione e 200mila euro, che intende intervenire in modo concreto sul potenziamento dell’edilizia scolastica, la sicurezza della rete stradale e l’attenzione verso le periferie.

Sul fronte dell’istruzione, sono state stanziate risorse dedicate ad effettuare interventi di manutenzione e adeguamento negli edifici scolastici del territorio in occasione del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda le infrastrutture e la viabilità, è stata finanziata la progettazione della nuova rotatoria all’incrocio tra Avetrana e Manduria. Si tratta di uno snodo estremamente critico e ad altissimo rischio. Tra gli interventi previsti dalla manovra c’è anche la ristrutturazione delle facciate del Palazzo Governo.