Provinciali, sconfitta per Bitetti e il centrodestra

di Maria D’Urso

Il sindaco di Taranto non incide, come avrebbe voluto, per le consultazioni di secondo livello dell’Ente di via Anfiteatro. La destra perde un seggio, non pagano le divisioni

Rinnovato il consiglio provinciale tarantino. La massima assise, di via Anfiteatro, guidata dal Presidente Gianfranco Palmisano sarà così ripartita: nella maggioranza di centrosinistra con la lista Democratici e Progressisti, il Partito Democratico conquista tre seggi con Gianni Azzaro, Angelita Salamina e Gianpiero Strusi e il MoVimento Cinque Stelle elegge Rossini Vito. Maria Santoro, invece, è una civica sostenuta dal sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò. Dalla lista dei civici, vicino al sindaco Bitetti, Patrizia Boccuni, Galiano Daniela e Emiliano Messina.

Il centrodestra, che ha gareggiato presentando delle liste separate, porta agli scranni con Fratelli d’Italia Roberto Puglia e Tiziana Toscano, Domenico Pilolli per Forza Italia e Salvatore Brisci con la Lega.