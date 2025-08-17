Pulizia e stato rete fognaria a Talsano, Riso e Panzano sollecitano gli interventi

I due consiglieri comunali del Pd chiedono un incontro tecnico con il Sindaco e l’assessore al ramo Cataldino

“Le periferie della città vanno valorizzate come da sempre sostenuto durante la campagna elettorale.”

Così i Consiglieri Comunali del PD Taranto, Luana Riso e Stefano Panzano.

“Da subito abbiamo raccolto il favore del Sindaco Bitetti riguardo a quella che è la pulizia notturna nella zona di Talsano. – aggiungono – Abbiamo, a tal proposito, proceduto a richiedere un appuntamento che avverrà martedì prossimo alla presenza dell’assessore Cataldino e del Sindaco per concordare la tempistica, questo perché non ci sia una differenza tra le zone periferiche e la città, atteso che il servizio di pulizia deve essere effettuato in tutte le parti della città e a scapito di nessuna.”

Inoltre, diversi interventi sono stati sollecitati per il decoro del quartiere, per la sua sicurezza con presidi di Polizia Municipale e per l’attenzione ai giovani e agli anziani e, a tal proposito, si presenteranno delle mozioni.

Si è, altresì, richiesto di mettere all’attenzione della commissione assetto del territorio lo stato della rete fognaria a Talsano.

“Tutto questo per il bene della città nella sua interezza”, fanno sapere i consiglieri.