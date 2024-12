Raccolta differenzia, Maiorino: “La nuova organizzazione risulta più inefficiente della precedente”

“Se non intervengono modifiche strutturali e un ripensamento delle modalità organizzative, inoltre, rischiamo di sprofondare ulteriormente nelle classifiche, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sulla salute pubblica e sull’immagine della città”

“Mercoledì 4 dicembre, in Consiglio Comunale, sarà discussa una mozione di cui sono il primo firmatario, condivisa e sostenuta da tutti i colleghi del centrodestra. La mozione riguarda il nuovo servizio di raccolta differenziata, una questione prioritaria e di assoluta importanza per il futuro della nostra città.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale del Partito Liberale, Mirko Maiorino.

“La nuova organizzazione del servizio, purtroppo, risulta ancora più inefficace rispetto al sistema precedente, già caratterizzato da gravi carenze. Taranto, infatti, si trova agli ultimi posti tra i Comuni italiani per percentuale di raccolta differenziata, un dato che non possiamo più permetterci di ignorare. Differenziare poco ha un costo altissimo per i cittadini. – Afferma – Oltre ai costi sostenuti per il conferimento in discarica, la bassa percentuale di raccolta differenziata comporta il pagamento dell’ecotassa da parte del Comune, un’ulteriore spesa che grava significativamente sulle tasche dei tarantini. Questa situazione è intollerabile, soprattutto in un momento in cui le famiglie sono già messe a dura prova da un generale aumento del costo della vita.

Se non intervengono modifiche strutturali e un ripensamento delle modalità organizzative, inoltre, rischiamo di sprofondare ulteriormente, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sulla salute pubblica e sull’immagine della città. – Si legge nella nota – Per questo, la mozione che porteremo all’attenzione del Consiglio non si limita a una critica del sistema attuale, ma propone soluzioni concrete e mirate per rendere la raccolta differenziata più efficace, accessibile e sostenibile per i cittadini. L’obiettivo è incentivare la partecipazione della comunità e migliorare la logistica del servizio.

Invitiamo l’Amministrazione e tutti i colleghi consiglieri ad affrontare questa discussione con serietà e senso di responsabilità. – Conclude Maiorino – La gestione dei rifiuti non è solo una questione tecnica, ma un banco di prova per il futuro sostenibile della nostra città.”