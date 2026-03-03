Referendum 2026, Nordio a Taranto

Oggi pomeriggio, dalle 16:30, il dibattito pubblico con il Ministro della Giustizia

Continua la campagna di informazione del centrodestra sulla Riforma della Giustizia. Oggi pomeriggio, dalle 16:30 presso l’Hotel Salina, si terrà l’incontro pubblico “Referendum per la Giustizia: Le ragioni del SI” in cui prenderà parola il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il padre della riforma approfondirà i temi su cui i cittadini sono chiamati a esprimersi e sul contenuto della revisione normativa. L’evento è aperto al pubblico.

(Crediti foto: La Repubblica)