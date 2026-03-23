lunedì 23 Marzo 26
CP

Referendum, Emiliano, “L’abbiamo scampata grazie alla maturità dell’elettorato”

Politica

Articoli Correlati

Manzulli: “Non stiamo con Azione”

CP -
di Maria D'Urso Il coordinatore cittadino del Partito Liberaldemocratico: “Il nostro consigliere Quazzico non farà gruppo assieme a Di Gregorio” Il Partito Liberaldemocratico non appoggerà Azione...
Read more

Il PD jonico: “Desta attenzione la presenza di Bitetti alla conferenza stampa di Di Gregorio”

CP -
“Il sindaco di Taranto preservi il perimetro della maggioranza. E si mantenga saldo l’equilibrio in giunta determinato dalla volontà popolare”. Prevediamo guai a sinistra “Il...
Read more

Referendum Giustizia, Decaro: “Purtroppo battaglia di parte politica”

CP -
“È un importante strumento per decidere questione vita democratica del Paese” “Votare è importante perché il referendum è uno strumento che hanno i cittadini per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand