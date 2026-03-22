Referendum Giustizia, Decaro: “Purtroppo battaglia di parte politica”

“È un importante strumento per decidere questione vita democratica del Paese”

“Votare è importante perché il referendum è uno strumento che hanno i cittadini per decidere su questioni che riguardano la vita democratica del nostro Paese. Io credo che, purtroppo, sia diventato un voto non più sui temi, non più sui sette articoli della Costituzione che si vogliono modificare, ma sia diventata una battaglia di parte politica in questi ultimi mesi”.

Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, all’esterno del seggio della scuola Rita Levi Montalcini, nel quartiere Torre a Mare di Bari, dove poco fa ha votato per il referendum costituzionale sulla giustizia. (Ansa)