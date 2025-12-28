Regionale 8, Filippetti e Tursi (PD): “Bando atto fondamentale per la mobilità del territorio”

“La chiusura di questo iter rappresenta una prima, concreta conclusione positiva per una arteria strategica, pensata come alternativa alla litoranea e indispensabile per colmare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato il versante orientale della provincia di Taranto”

“La pubblicazione del bando di gara relativo alla Regionale 8 Taranto–Avetrana è un passaggio atteso da oltre trent’anni e fondamentale per il sistema della mobilità del territorio ionico. La chiusura di questo iter rappresenta una prima, concreta conclusione positiva per una arteria strategica, pensata come alternativa alla litoranea e indispensabile per colmare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato il versante orientale della provincia di Taranto”. Lo affermano in una nota Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, rispettivamente segretario provinciale del Pd Ionico e segretario cittadino del partito a Taranto.

“Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno dell’ente Provincia a guida Pd, che ha saputo dare una decisiva accelerazione a un procedimento amministrativo caratterizzato per anni da lentezze, rinvii riportando l’opera al centro dell’agenda istituzionale.

Il Partito Democratico ionico ribadisce il proprio impegno politico e istituzionale affinché vengano reperite tutte le risorse finanziarie necessarie per completare l’intera opera, superando la logica dei lotti parziali e garantendo una visione complessiva e coerente dell’intervento. – Concludono Filippetti e Tursi – La piena realizzazione della Regionale 8 è una priorità anche sociale ed economica.”