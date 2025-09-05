Regionali, Decaro annuncia la sua candidatura. Emiliano: “Se c’è Vendola corro anche io”

“Da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione”

Dall’evento dell’Unità a Bisceglie arriva il passo decisivo: Antonio Decaro si è ufficialmente candidato alla guida della Puglia per il centrosinistra. “Da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione”, ha dichiarato dal palco, accanto alla segretaria del PD Elly Schlein.

Ma mentre il centrosinistra prova a compattarsi intorno alla sua figura, si riapre il nodo politico che aveva finora frenato la sua candidatura. Secondo fonti qualificate, il presidente uscente Michele Emiliano, che nei giorni scorsi aveva accolto l’invito a non ricandidarsi al consiglio regionale, avrebbe fatto sapere che nel caso in cui Nichi Vendola dovesse scendere in campo, anche lui potrebbe rimettersi in gioco.

Emiliano, secondo le stesse indiscrezioni, valuterebbe la possibilità di correre con una lista civica a lui vicina, la già nota “Con”.