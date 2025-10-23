giovedì 23 Ottobre 25
CP

Regionali, Fratelli d’Italia punta sui parlamentari in carica

Politica

Articoli Correlati

“Bene la ZES unica. La politica ascolti le proposte di Confapi Puglia”

Vincenzo Carriero -
Scalera: "Il Mezzogiorno faccia come la Polonia degli ultimi anni. Rilanci la propria economia, metta a sistema la nostra unicità geopolitica" “Considero giuste ed...
Read more

Da Castellaneta, Maurizio Cristini: “Per una Puglia che cresce insieme”

CP -
Il presidente del Consiglio della provincia jonica si candida a sostegno di Decaro presidente Come riportato nella nota, Maurizio Cristini, candidato al Consiglio regionale della...
Read more

Giorno e Filippetti, entrambi candidati alle Regionali

CP -
Definita la lista del PD nella circoscrizione di Taranto per l' appuntamento elettorale di fine novembre Saranno candidati alle prossime elezioni Regionali Mattia Giorno e...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand