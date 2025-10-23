Regionali, Fratelli d’Italia punta sui parlamentari in carica

Maiorano: “Il partito ha chiesto la disponibilità della candidatura di noi parlamentari. Io ho risposto presente e sono pronto a scendere in campo”

In vista delle imminenti elezioni regionali in Puglia, Fratelli d’Italia sta lavorando alla costruzione delle liste a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono. Alcuni retroscena raccontano di tensioni all’interno del partito a causa di un cosiddetto “disimpegno dell’area fittiana” e proprio nei giorni scorsi è arrivato l’invito da parte del responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, l’onorevole Giovanni Donzelli, di rafforzare le liste candidando gli attuali parlamentari in carica.

“Un modo corretto, così come utilizzato più volte in tutta Italia e da tutte le forze politiche, per contribuire a dare consistenza alle liste pugliesi di Fratelli d’Italia attraverso volti già noti, in forza e visibilità. – Si legge nella nota – L’esperienza parlamentare, secondo fonti interne del partito, rappresenta un valore aggiunto in termini di credibilità, mobilitazione sul territorio e radicamento politico. “

Il primo a dare riscontro alla richiesta del partito è stato il deputato ionico Giovanni Maiorano il quale ha confermato da subito di essere pronto a schierarsi nella competizione elettorale. Nel barese, invece, pare che siano giunte anche quelle dei parlamentari Filippo Melchiorre e Maria Nocco seguendo le indicazioni del partito e l’esempio di Giovanni Maiorano. Quest’ultimo, vicinissimo al Sottosegretario Gemmato e meloniano della prima ora, ha risposto positivamente all’appello del partito compilando e consegnando la dichiarazione di proposta della candidatura.

Secondi indiscrezioni, allo stato, dall’area fittiana in provincia di Taranto non è pervenuta nessuna disponibilità nell’accogliere la sollecitazione di Donzelli. Mancherebbe all’appello, infatti, il parlamentare e coordinatore provinciale Dario Iaia. Senza quest’ultima disponibilità, appare chiaro agli addetti ai lavori che la richiesta del partito potrebbe andare in fumo. Sarebbe impensabile infatti che a Taranto possa esserci solo una delle due disponibilità richieste.

“Il partito ha chiesto la disponibilità della candidatura di noi parlamentari. – Ha affermato Maiorano – Io ho risposto presente e sono pronto a scendere in campo. Non sono a conoscenza, in tutta onesta, dei riscontri degli altri colleghi. Ho riposto la mia fiducia in questo partito quando eravamo al 2%, non vedo il motivo per cui non rispondere positivamente ad una legittima richiesta”.