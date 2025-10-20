Regionali, Nichi Vendola annuncia la sua candidatura

L’ex governatore si candida per le elezioni del 23 e 24 novembre nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra

L’ex Governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha annunciato tramite un video sui social la sua candidatura al Consiglio regionale della Puglia dopo dieci anni nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro, per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

“Sono stato uno dei protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l’amministrazione e la politica regionale. – afferma Vendola – Una stagione famosa in tutto il mondo come Primavera pugliese: una terra che è riuscita a sbocciare, a uscire dall’anonimato, attraverso politiche che investivano sulla cultura, sulla solidarietà, sull’innovazione e mettevano al centro il talento delle giovani generazioni.

L’obiettivo è portare quell’impegno nel futuro – Conclude – Questo noi vogliamo continuare a fare e a fare sempre meglio. Per questo mi sono candidato nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra insieme ad Antonio Decaro presidente. Ancora una volta per far vincere un’altra Puglia.”