martedì 10 Febbraio 26
Regione Puglia, approvati 7 milioni e 770 mila euro per il Fondo rotativo dei Comuni pugliesi

Cinquanta sfumature di nero

CP -
L'ex consigliere comunale e segretario cittadino della Lega aderisce a Vannaci Francesco Battista aderisce a Vannacci. L'ex consigliere comunale lascia la segreteria cittadina della Lega,...
Uno di famiglia

CP -
di Maria D'Urso Azzaro si appresta a tornare nell’area di centrosinistra. Lo stesso percorso riguarderà l’ex consigliere Papa e il già presidente di Kyma Ambiente,...
Bilancio di previsione, M5S Taranto: “A rischio i servizi essenziali”

CP -
Il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di Taranto parte con un disavanzo di oltre 800 mila euro e, secondo il Movimento 5 Stelle,...
