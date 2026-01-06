Regione Puglia, Decaro: “Sono emozionato, ma pronto”

La cerimonia e il successivo passaggio di consegne con Michele Emiliano si terranno domani alle ore 15.00 nell’aula magna della Corte d’appello di Bari. L’appello ai cittadini: “Siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò”

“Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto”. Lo scrive sui social Antonio Decaro che domani pomeriggio sarà proclamato nuovo presidente della Regione Puglia. La cerimonia e il successivo passaggio di consegne con Michele Emiliano si terranno alle ore 15.00 nell’aula magna della Corte d’appello di Bari.

“Domani, alle 15 – scrive Decaro – sarò proclamato Presidente della Regione Puglia. In questi giorni ho scelto di dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità”.

“So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo – dice – che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo. Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra. Il 5 settembre scorso, quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: ‘Chi te lo ha fatto fare?’ La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia”. (Ansa)