martedì 6 Gennaio 26
CP

Regione Puglia, Decaro: “Sono emozionato, ma pronto”

Politica

Articoli Correlati

Anno Florido

CP -
di Maria D'Urso L’ex sindacalista sarebbe stato nominato dal sindaco di Taranto nel CdA di ITS Logistica e Mobilità. Nonostante un like, dallo stesso apposto,...
Read more

Amici miei

Vincenzo Carriero -
I distinguo - e le frizioni crescenti - in Fratelli d'Italia dopo il voto delle Regionali. La mancata elezione di Roberta Friolo. Il seggio...
Read more

Regione Puglia, Decaro verrà proclamato presidente

CP -
La cerimonia ufficiale si terrà mercoledì 7 alle 15.00 nell'Aula della Corte d'appello a Bari. Tutto tace sull'ufficializzazione dei consiglieri Il nuovo presidente della Regione...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand