Regione Puglia, Decaro verrà proclamato presidente

La cerimonia ufficiale si terrà mercoledì 7 alle 15.00 nell’Aula della Corte d’appello a Bari. Tutto tace sull’ufficializzazione dei consiglieri

Il nuovo presidente della Regione Puglia verrà proclamato mercoledì 7 alle 15. Secondo quanto riportato da diverse testate, la cerimonia in cui verrà ufficializzata la nomina di Antonio Decaro, che ha vinto le scorse elezioni a novembre, sarà breve e si terrà nell’aula della Corte d’appello di Bari, con la presidente dell’Ufficio elettorale centrale, Giovanna De Scisciolo. Nel corso dell’evento si terrà il giuramento, a cui seguirà il passaggio di consegne (amministrative) tra Decaro e il suo predecessore Michele Emiliano, con la firma di un verbale di presa d’atto di quanto compete agli uffici del governatore.

Tutto tace, invece, sulla data di proclamazione dei consiglieri. Il verbale conclusivo, che si basa sui documenti degli Uffici elettorali provinciali, non è ancora pronto. Questo verbale è fondamentale perché sviluppa i conteggi e determina la suddivisione dei seggi. Attualmente, le previsioni indicano che potrebbero essere necessari almeno altri 7-10 giorni dopo la proclamazione del presidente per completarlo. I magistrati, infatti, devono esaminare le numerose memorie che i candidati hanno depositato, le quali riguardano vari aspetti dell’interpretazione della legge elettorale.

Inoltre, secondo lo Statuto della Regione, il presidente ha dieci giorni di tempo per formare la giunta a partire dalla proclamazione dei consiglieri. Sebbene questo termine sia sempre stato rispettato, non è considerato perentorio, quindi c’è una certa flessibilità.