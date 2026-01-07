Regione Puglia, Emiliano si congratula con Decaro

L’ex presidente dell’assise in via Gentile ribadisce il suo supporto al neo governatore

Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia si congratula con il neo eletto Decaro: “Nel fargli gli auguri voglio ribadirgli la disponibilità di noi tutti a fare di tutto perché questa regione meravigliosa continui questo cammino bellissimo che ha iniziato tanti anni fa”. Sono le parole proferite nel passaggio di consegne in Corte di Appello, parlando con la voce rotta dall’emozione.

“Ad Antonio il mio ringraziamento – ha detto Emiliano – per tanti anni di lavoro comune, congratulazioni per questa straordinaria vittoria e soprattutto il mio augurio di lavorare sempre serenamente in una regione meravigliosa, fatta di gente perbene che ti sosterrà come ha aiutato i tuoi predecessori. Conta soprattutto su di loro, sulle persone che ci chiedono solo di fare il nostro dovere nel limite delle possibilità umane”. Emiliano si è rivolto anche alla famiglia di Antonio Decaro e alle figlie, sedute in prima fila: “Tutto quello che hai fatto e farai è sostenuto da chi ti vuole bene, da chi ti offre tutto di sé senza chiedere mai nulla. È un compito difficile, – ha detto Emiliano – papà Antonio va amato nonostante il fatto che tantissime persone attorno a lui pretenderanno di amarlo alla stessa maniera. Non sarà mai uguale, Antonio questo lo sa”.

“Ringrazio i familiari di tutti quelli che servono la Repubblica – ha detto ancora Emiliano – perché servire la Repubblica non è una cosa semplice, è un onore grandissimo, è motivo di felicità, fare il proprio dovere è una cosa meravigliosa, ma sappiamo che il tempo che trascorriamo a servizio degli altri viene sottratto alla famiglia, chiediamo scusa per questo e li ringraziamo per la comprensione”. (Fonte Ansa Puglia)

