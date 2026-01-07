mercoledì 7 Gennaio 26
Regione Puglia, Emiliano si congratula con Decaro

Politica

Regione Puglia, Decaro è il nuovo presidente

CP -
Proclamato nell'aula Magna della Corte di Appello di Bari, Decaro ha salutato e abbracciato i presenti, tra cui il presidente uscente Michele Emiliano La presidente...
Suicidi in carcere, Messina (UDC): “È necessario che Bitetti nomini un garante per i detenuti”

CP -
“Togliere la libertà non vuol dire ledere la dignità della persona. Si tratta di un gesto di responsabilità e noi, come istituzione, abbiamo il...
Regione Puglia, Decaro: “Sono emozionato, ma pronto”

CP -
La cerimonia e il successivo passaggio di consegne con Michele Emiliano si terranno domani alle ore 15.00 nell'aula magna della Corte d'appello di Bari....
