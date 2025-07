Riattivata collaborazione con Asset Puglia. Bitetti: “Taranto va avanti”

Il primo cittadino ha incontrato i dirigenti del Comune e i referenti di Asset con l’obiettivo di rilanciare alcuni importanti progetti per la città tarantina

Il sindaco Bitetti ha incontrato i dirigenti del Comune e i referenti di Asset Puglia, con l’obiettivo di riprendere in mano e rilanciare alcuni progetti fondamentali per la città.

Asset sarà al fianco dell’amministrazione come supporto tecnico-amministrativo su due interventi importanti – si legge nella nota – il Mercato Ittico, che vogliamo finalmente sbloccare e rendere funzionale e il progetto di valorizzazione di Torre d’Ayala, un bene storico su cui puntiamo per cultura e turismo. Inoltre, Asset è soggetto attuatore, mentre il Comune è beneficiario diretto, per altri due interventi già finanziati dalla Regione Puglia: il progetto del parcheggio multipiano presso l’ex stazione Torpediniere, che riguarda l’accesso veicolare, la sicurezza e parcheggio e la Palestra 4.0 nel quartiere Paolo VI, uno spazio moderno per sport, socialità e inclusione.

“Vogliamo riattivare immediatamente – le parole del sindaco – questa collaborazione istituzionale, perché i progetti ci sono, i finanziamenti ci sono, e non possiamo permettere che restino fermi. Taranto ha bisogno di concretezza, e ogni giorno è buono per fare un passo avanti”.