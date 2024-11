Riattivazione discarica di Palombara, Grottaglie: “Abbiamo già abbondantemente dato”

Il Consiglio Comunale si oppone all’istanza di LUTUM S.r.l. per il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, difendendo la salute dei cittadini e l’integrità del territorio già compromesso da decenni di inquinamento

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, l’assemblea ha espresso in modo unanime e deciso la propria contrarietà alla riattivazione della discarica per rifiuti non pericolosi proposta da LUTUM S.r.l. in località Palombara, nel Comune di Taranto.

Accogliendo le osservazioni dell’ETS-OdV Attiva Lizzano, il Consiglio di Grottaglie ha deciso di proteggere la salute dei cittadini e l’integrità di un territorio già compromesso da decenni di attività industriali e smaltimento rifiuti.

La nuova istanza di LUTUM S.r.l. per ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) rischia di aggravare ulteriormente le pressioni ambientali in una provincia vulnerabile dal punto di vista ecologico e sanitario. “Il territorio della provincia di Taranto ha già abbondantemente dato”, ha dichiarato il Consiglio Comunale, sottolineando i decenni di inquinamento che hanno compromesso risorse vitali come l’aria e l’acqua. “È giunto il momento di invertire la rotta”.

Le osservazioni presentate da Attiva Lizzano evidenziano i rischi insiti nel progetto LUTUM. La riattivazione della discarica potrebbe compromettere seriamente la qualità dell’acqua e dell’aria, aggravando le condizioni ambientali critiche. Inoltre, l’insediamento della discarica rappresenterebbe un rischio per la salute pubblica e ostacolerebbe lo sviluppo di iniziative locali sostenibili.

” Le istituzioni locali non possono più ignorare l’eredità pesante di inquinamento e degrado accumulata negli anni. Difendere il territorio significa assumersi un impegno chiaro per le generazioni presenti e future”, si legge nella nota. La delibera adottata sarà trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, affinché le autorità competenti possano prendere atto della posizione del Comune di Grottaglie.

Con questa scelta, il Consiglio riafferma il proprio impegno per una gestione sostenibile del territorio, mettendo la salute dei cittadini al di sopra degli interessi economici a breve termine. Il Sindaco Ciro D’Alò ha dichiarato: “Siamo chiamati a prendere decisioni coraggiose per proteggere un territorio che ha già dato troppo. È tempo di dire basta. Rifiutiamo un modello che riapre le porte all’inquinamento e scegliamo invece di garantire ai nostri cittadini e al nostro ambiente il rispetto che meritano”.