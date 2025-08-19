martedì 19 Agosto 25
CP

Rifiuti, Perrini (FdI): “No a discariche abusive lungo le strade”

Politica

Articoli Correlati

Fuggiano, “Taranto sospesa su un eterno presente”

Vincenzo Carriero -
Nota del già assessore al Comune di Massafra. "La lottizzazione politica l'abbiamo inventata noi democristiani. Ma quella era un'altra cosa rispetto all'amichettismo imperante di...
Read more

Pulizia e stato rete fognaria a Talsano, Riso e Panzano sollecitano gli interventi

CP -
I due consiglieri comunali del Pd chiedono un incontro tecnico con il Sindaco e l'assessore al ramo Cataldino "Le periferie della città vanno valorizzate come...
Read more

Ex Ilva, Stellato: “Su approvvigionamento gas, coinvolgere Università e Politecnico”

CP -
Il consigliere regionale e comunale di Forza Italia Massimiliano Stellato avanza una proposta a seguito dell'intesa raggiunta qualche giorno fa tra il Ministero delle...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand