Le quote rosa accelerano la nomina del terzo assessore in quota PD. Dove non arriva la politica, ci pensa la norma (degli Enti locali). E’ proprio il caso di dire: speriamo che sia femmina. CosmoPolis aveva previsto tutto già lo scorso 18 giugno

Altro che dopo i Giochi del Mediterraneo. Con le dimissioni di Stamerra, il sindaco di Taranto deve nominare in tutta fretta un nuovo assessore. Una donna. Cosi stabilisce la legge sugli Enti locali. Così statuisce la norma per il rispetto delle quote rosa nella composizione degli esecutivi cittadini. Pena l’impossibilità di convocare una seduta di giunta. Di deliberare. Di dare prosecuzione all’attività amministrativa. La richiesta del PD, il terzo assessorato in quota ai Dem, verrà evasa non per ragioni politiche. Ma per improrogabile rispetto del dettato legislativo.

Il nuovo assessore, con molta probabilità, sarà Alexia Seria. Luana Riso rimarrà invece in Consiglio comunale, con la nomina di capogruppo PD. Al consigliere comunale di “Azione”, Enzo Di Gregorio, andrà la presidenza di Kyma Ambiente. Al posto di Alfredo Spalluto, che entrerà a far parte della massima assise cittadina. Per la municipalizzata continua a circolare il nome di Francesco Scarinci. Tutto scritto, tutto previsto per filo e per segno da CosmoPolis lo scorso 18 giugno. Nell’articolo dal titolo “Piazza Grande”. Non ci fossero state le quote rose, stava bene ad aspettare il Pd. Tra il Serio e il faceto, speriamo sia femmina.