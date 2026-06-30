Il PD insiste, vuole il terzo assessore

Tursi: “Domani, come PD, incontreremo il Sindaco per parlare degli equilibri politici della Giunta e di alcune questioni amministrative, come quella dei Giochi”

“Prendiamo atto della scelta del Sindaco di aver affidato temporaneamente all’assessore Lonoce una delega tanto importante e delicata come quella al patrimonio, che l’assessore d’intesa con il Sindaco ha accettato.” Così in una nota il Segretario cittadino del Pd Taranto, Giuseppe Tursi.

“Riteniamo importante rimarcare che la priorità per tutti oggi deve essere quella dei Giochi del Mediterraneo, che devono essere il centro dell’azione amministrativa dei prossimi due mesi. Domani, come PD, incontreremo il Sindaco per parlare degli equilibri politici della Giunta e di alcune questioni amministrative, come quella dei Giochi.

Ribadiamo con convinzione che il Partito Democratico è pronto per indicare un terzo assessore donna, per rispettare il mandato politico ricevuto dagli elettori e le quote di genere”. Conclude Tursi.